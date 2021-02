Axudas en Vimianzo de trescentos euros por nacemento e adopción

Vimianzo. O Concello de Vimianzo convoca as axudas por nacemento, adopción e acollida destinadas aos pais, nais e titores e titoras legais da rapazada nacida, adoptada ou acollida polas familias desde o día 1 de decembro do ano pasado ao 31 de decembro de 2021.

A persoa solicitante ten que ter a custodia da nena ou neno e toda a unidade familiar deberá estar empadroada en Vimianzo, e no mesmo domicilio familiar, incluído o menor nacido.

Os proxenitores deberán comprometerse a permanecer empadroados, do mesmo xeito que o seu fillo ou filla, durante un período mínimo dun ano tras o nacemento.

As solicitudes poderán presentarse no rexistro municipal e as bases poden consultarse no enderezo web da administración municipal (www.vimianzo.gal). Concederase unha axuda por nena ou neno de 300 €, con independencia da renda familiar.

A concelleira de Benestar Social, María José Pose, comentou que “este tipo de axudas, cuxa contía aumenta con respecto as do pasado ano, sirven de pulo para as familias de Vimianzo que contan cun novo integrante na súa vida, e para nós é un orgullo poder axudar a que o noso municipio conte con novos habitantes”. J. M. RAMOS