Camariñas engalana o paseo marítimo cos canóns do Castelo do Soberano

Os canóns do Castelo do Soberano volveron a Camariñas, e xa locen no paseo marítimo tras ser restaurados. O goberno local quere así dar continuidade á política de preservación do patrimonio, tanto material como inmaterial, do municipio.

As dúas pezas chegaron á vila camariñana tras rematar os traballos de restauración levados a cabo por unha empresa pontevedresa contratada polo Concello co obxectivo de darlles unha nova vida a estes bens considerados dun alto valor patrimonial e que antes se atopaban resgardados nun almacén municipal.

Os restauradores fixeron previamente un traballo de documentación e fotografiado dos canóns para coñecer con exactitude o seu estado de conservación e, posteriormente, elaboraron unha proposta de intervención que foi aprobada pola Dirección Xeral de Patrimonio. No proxecto estaba incluído o seu estado orixinal e as actuacións a seguir para recuperalo completamente, que foron: limpeza para eliminar a suciedade e a corrosión do ferro, aplicación dun tratamento para quitar a sal e, por último, consolidalos e protexelos para que non se deterioren.

O obxectivo é que, proximamente, poidan restaurarse os outros canóns restantes pero actualmente “por motivos económicos non é posible realizar a actuación ao completo xa que o Concello fíxose cargo en solitario do financiamento dos traballos”, asegura a alcaldesa, Sandra Insua. Lembrou que “un dos compromisos que adquirimos como gobernantes é a preservación e a posta en valor do noso patrimonio e neste caso cumprimos os dous obxectivos” e subliñou que “contribuirán a mellorar aínda máis, se cabe, a estética do paseo marítimo incorporando dous elementos de tan alto valor histórico”.