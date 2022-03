Camariñas solicita apoio da Xunta para equipar o futuro Museo dos Naufraxios

A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, e a concelleira de Cultura, Encarna Liñeiro, reuníronse co secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, para propoñerlle un convenio de musealización do futuro Museo dos Naufraxios.

Lorenzo comprometeuse a estudar esta colaboración, que se levaría a cabo unha vez se executase o proxecto de reforma exterior do edificio da lonxa vella, para o que o Concello solicitará proximamente o financiamento da Deputación da Coruña.

Sandra Insua agradece a colaboración de todas as institucións “neste ambicioso proxecto que permitirá que Camariñas conte co primeiro Museo dos Naufraxios de Galicia, poñendo en valor parte da historia do noso concello e dándolle uso e funcionalidade a un edificio que agora se atopa en moi mal estado”.

O inmoble acollerá tamén un espazo para conferencias e cursos formativos para traballadores do mar.