Camariñas traslada o punto de información turística ao Museo de Encaixe

COSTA DA MORTE. O punto de información e atención aos turistas do Concello de Camariñas trasládase ao Museo do Encaixe co obxectivo de que estea en funcionamento durante todo o ano, sempre que a situación sanitaria o permita, e non só durante uns meses da época estival. O goberno local tomou a decisión de cambiar o emprazamento deste servizo, que se prestaba nunha caseta na fachada marítima de Camariñas, para poder ofrecer unha mellor e máis completa atención aos visitantes. A caseta foi trasladada á praia de Area da Vila, e acondicionarase para mellorar o seu estado e dotar a este espazo de máis servizos durante o verán. Por outra banda, dada a boa evolución da situación epidemiolóxica en Camariñas, está previsto que o Museo do Encaixe e o Museo de Man de Camelle volvan a abrir ao público a finais de marzo. J. M. Ramos