Camariñas reactiva o programa do Mar na Escola para os escolares de Primaria

Camariñas. O Concello de Camariñas retomará o programa lúdico e formativo O Mar na Escola, no que participará o alumnado de quinto e sexto de Primaria dos centros educativos do municipio.

Esta iniciativa, centrada no mundo de vela, comezou no ano 2004 e veuse desenvolvendo de xeito ininterrompido ao longo destes anos en diversos concellos da Costa da Morte, pero tivo un parón obrigado no ano 2020 por mor da declaración da pandemia e reactívase agora tras comunicárselle aos centros o permiso pertinente desde a Inspección Educativa.

Deste xeito, todos os alumnos e alumnas anotadas de quinto e sexto de Primaria van participar nunha nova edición. Nesta semana empezarán coas sesións teóricas e na seguinte será a quenda das prácticas. En cada unha delas as normas que se van seguir son as marcadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidades no seu protocolo, no apartado de actividades complementarias.

Desde o Concello agradecen á Real Federación Galega de Vela as súas xestións e apoio para que os e as participantes no mencionado programa estean perfectamente cubertos co seguro de accidentes pertinentes. J. M. r.