Camelle acolle a réplica da Casa de Man creada por Creus e Carrasco

Camariñas. O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) cedeu ao Museo de Man a réplica da casa do artista que foi deseñada polos arquitectos Creus e Carrasco e que formou parte da exposición Museo (do ermitán) Man inaugurada o 6 de marzo de 2020 no CGAC e que posteriormente itinerou ao Museo do Mar de Galicia en Vigo.

A peza, que está pintada recuperando a imaxe dos anos 70, pertence ao CGAC e estará en depósito indefinido no Museo Man, en Camelle. Os operarios comezaron xa os traballos para ubicala diante do espazo museístico.

Os autores Juan Creus e Covadonga Carrasco sinalaron no seu día que “a reprodución da Casa de Man non contorno de Bonaval, coa imaxe que esta tiña nos anos setenta, supón asumir o risco dunha descontextualización que opera como recurso da memoria e ao mesmo tempo como posta na escena urbana dun artefacto que, para Man, funcionaba como un observatorio da paisaxe con estrutura de calidoscopio. Esco ller un lugar á intemperie, rodeado por arquitecturas que percorren diferentes séculos e que podemos observar e recoñecer a través das ópticas que Man utiliza para interiorizar a paisaxe, pode resultar unha experiencia estimulante que esperte a nosa curiosidade e a necesidade de nos achegar ao contexto orixinal para o comprender mellor A súa construción, pensada como alpendre transportable, lembra outras experiencias artísticas nas que son as circunstancias que rodean a estrañeza dun obxecto situado fóra de contexto as que lle confiren unha forza expresiva que nos fai reflexionar sobre o que en realidade é e para que serve”.