Vimianzo. A Deputación da Coruña ten previsto o investimento de 244.556,70 euros a través do Plan Único para melloras infraestruturais en Subeiro e A Carballa, no Concello de Vimianzo.

Trátase de dúas intervencións: a primeira, a mellora da seguridade viaria na estrada de Subeiro a Carballa, en aglomerado, e que conecta ambos núcleos. O proxecto conta cun orzamento de 130.639,60 euros e atópase en fase de licitación ata o vindeiro 10 de marzo. A segunda, cun orzamento de 113.917,1 euros consistirá na canalización do saneamento e a repavimentación na Carballa. Os traballos comezarán nas vindeiras semanas.

A institución presidida por Valentín González Formoso financiará o 100% dos custos de ambos proxectos. En tanto en canto os primeiros, permitirán renovar o firme da plataforma ao longo de 1.050 metros. Executarase unha cuneta en formigón e tres treitos de gabia revestida de seguridade nos interiores das curvas, co obxectivo de garantir unha maior seguridade a aquelas persoas que se despracen pola vía.

Tamén se dispoñerán tres badéns de formigón na intersección de camiños non pavimentados e limparanse cunetas para garantir un correcto funcionamento do sistema de drenaxe.

Nestas zonas recuperarase a cota derasante. Ademais, limparanse e perfilaranse as cunetas, que están cheas de vexetación, con terra, ramas e pequenas rochas, polo que non cumpren afunción de evacuar as augas de choiva. Limparanse e perfilaranse conmotoniveladora.

Por outra parte, repavimentarase a rúa principal do núcleo. Para iso, demolerase opavimento existente, pavimentarase con formigón impreso e executarase unha redede recollida de pluviais e unha preinstalación de recollida de augas residuais. Aviabilidade desta vén determinada pola comprobación das cotas de terreo, cara aposible ubicación da depuradora, que se atopa en fase de estudo. M. L.