Candido Pazó presenta en Cee ‘Mocos’

A sétima Semana do Teatro e as Artes Escéncias do Concello de Cee: A EsCEEna! segue colleitando un gran éxito, e nos dous primeiros espectáculos parte do público interesado non puido desfrutar dos espectáculos por mor do aforo limitado. Este venres, día 20, chega á vila da Xunqueira Cándido Pazó para presentar o espectáculo Mocos, un divertimento teatral que, neste atribulado tempo no que a escola é un dos ámbitos eivados polo COVID, xoga coa memoria herdada dese mundo que, a gusto ou a desgusto, todos habitamos algún día. A cita é ás 21.30 horas e quedan algunhas entradas que se poden reservar na Casa da Cultura.