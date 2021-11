Cee acollerá actos todos os meses no Ano Xubilar da Virxe da Xunqueira

Cee. O vindeiro 1 de maio de 2022 comezará o Ano Xubilar Mariano da Nosa Señora da Xunqueira, de Cee, que rematará coa coroación canónica da imaxe da Virxe e do seu Divino Neno, e cunha procesión triunfal por toda a vila.

Dende a asociación parroquial deseñaron un amplo e variado programa de actividades ao longo dos doce meses. A primeira acción será a apertura da Porta Santa o 1 de maio de 2022, e nese mes mariano tamén se publicará un libro centrado nos principais acontecementos da parroquia ceense e da súa evolución, obra de Víctor Manuel Castiñeira, licenciado en Xeografía e Historia pola USC e actual técnico de Cultura do Concello ceense.

Outro dos actos centrais será a Peregrinación Europea de Xoves, que traerá a Cee preto de mil mozos e mozas no mes de xullo.

Conferencias, alfombras florais, a edición dun cupón da ONCE conmemorativo do Ano Xubilar, un proxecto musical, a presentación dun libro de reflexións do párroco Desiré Kouakou, e un espectáculo de fogos artificias na praia da Concha, son outras das actividades previstas.

O portavoz do PP, Antonio Domínguez, a petición da asociación parroquial, reuniuse co vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e co conselleiro de Cultura, Román Rodríguez para recabar apoio económico.“Esta celebración vai ser unha gran promoción para Cee, polo que queremos ter respaldo da Xunta, e confío en que así vai ser”, afirmou o edil . J. M.