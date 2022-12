Cee convida a desfrutar dunha fin de semana que traerá tres citas musicais

Cee. O Nadal para compartir do Concello de Cee trae esta fin de semana música e ilusión ao Auditorio Baldomero Cores da casa da cultura. O sábado, a partir das 12.00 horas, terá lugar o acto de entrega de premios do concurso Contos de Nadal, que estará amenizado coas actuacións musicais de alumnado da Escola Municipal e do narrador Fran Campos, co seu espectáculo titulado Flipa cos contos.

Xa pola tarde, a partir das 20.00 horas, o grupo coruñés La habitación de la música presentará o disco Cotton Time, que inclúe temas de jazz vogal clásico que marcaron a banda sonora do século XX e tamén música propia de Nadal da man da súa cantante Charo Quicler.

O domingo, día 18, chega a Cee o musical interactivo Tributo a Toy Story: o mellor cumpreanos de Andy. Haberá dúas funcións: ás 17.00 e 19.00 horas. As entradas están á avenda na rede a través de Woutick, e na biblioteca municipal só para o pase das sete da tarde. O musical recolle cancións do universo Disney, dos cantaxogos e dos paiasos da tele, polo que poderán desfrutar do mesmo tanto os nenos como os adultos.

Pola súa banda, en Corcubión, o sábado, día 17, a Casa da Cultura Plácido Castro del Río acollerá, a partir das 20.00 horas, o tradicional certame de corais de Nadal organizado pola Coral Polifónica Airiños de Quenxe, de Corcubión, en colaboración co Concello e a Deputación da Coruña. Ademais da agrupación local subirán ao escenario as corais polifónicas La Salle, de Santiago, e a de Barro. M. L.