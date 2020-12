Cee e Muxía acollen este sábado dous roteiros guiados por escritores

Cee. A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), co patrocinio da Deputación da Coruña e a colaboración dos Concellos de Cee e Muxía, organiza este sábado, día 26, dous roteiros literarios polas rúas das referidas vilas.

O escritor e investigador Xan Fernández Carrera exercerá de guía na vila da Barca, e a súa homóloga Concha Blanco guiará os pasos dos participantes pola rúas da capital ceense.

O obxectivo destes roteiros é dar a coñecer as cidades e vilas do país da man de escritoras e escritores, que exercen de guías tomando como base obras propias ou alleas vinculadas a eses espazos. Deste xeito, “posibilítase que a cidadanía goce persoalmente dos espazos físicos na súa relación coa memoria literaria”, sinalan dende a AELG.

Posteriormente, o texto dos roteiros será subido á paxina web da asociación, quedando así a disposición da cidadanía.

A inscrición é de balde e obrigatoria, e as prazas, como son limitadas, asignáronse por rigorosa orde de inscrición. Os dous roteiros comezarán á mesma hora, ás 11.30, e terán unha duración estimada dunha hora e media.

O roteiro de Cee, que guiará Concha Blanco, terá como punto de saída o CEIP Eugenio López (rúa da Escola, 9) e o de Muxía, encabezado por Xan Fernández, farao desde o edificio do concello (rúa Real, 35). No desenvolvemento destas actividades aplicaranse os protocolos sanitarios vixentes e será preciso que todos os participantes garden as distancias de seguridade e usen máscaras protectoras. J. M. R.