Cee impulsa sete Camiños Activos

O Concello de Cee, a través da área de Deportes, porá en marcha o programa Camiños Activos, que inclúe sete percorridos polas rúas, estradas e camiños da vila para facer andando, correndo ou en bicicleta.

Son camiños concibidos cunha visión integradora de actividade física, natureza, cultura e turismo, e coa finalidade principal de promover a práctica do exercicio físico de forma regular e saudable entre a veciñanza, segundo destacaron na presentación a alcaldesa, Margarita Lamela; o concelleiro de Deportes, Juanma Buiturón e o técnico deportivo, Manuel Calo.

A través dos sete itinerarios, poderanse coñecer recunchos culturais e arquitectónicos do concello e ademais “contribuiremos á mellora do medio ambiente, desfrutaremos dos nosos paseos e zonas verdes, a axudaránnos a manter o noso estado físico e mental san, adquirindo hábitos que axuden á nosa saúde”, afirmou Manuel Calo.

Poderán percorrerse por separado ou unidos uns aos outros, incrementando a distancia se así se desexa. Todos os camiños combinan rúas, estradas e camiños, polo que lembran que en todo momento haberá que respectar as sinalizacións de tráfico, así como as normas e uso do entorno.

Trátase dun programa dirixido a toda a poboación. O traxecto máis curto, de 5 quilómetros, discorre polo centro de Cee, e o tempo estimado polo servizo de Deportes municipal para completalo é de 1 hora e 15 minutos. Completan a proposta as rutas Cee - Brens (7,5 Km.), Cee - Toba (8 Km.), Cee - Estorde (11 Km.), Cee - Pereiriña (14 Km.), Cee - Ameixenda (15 Km.) e Cee - Lires (23 Km.).

A partir do luns, día 14, cada día publicarán o detalle de cada camiño ata completar os sete propostos, e aclaran que as rutas de Pereiriña, Brens e Ameixenda só poden completarse con bicicleta BTT, namentras que nas demais poderá usarse indistintamente a bicicleta de estrada ou a de montaña. Aseguran, non obstante, que “serán o punto de partida para ir completando no futuro novos itinerarios que incentiven os desprazamentos en vehículos sen motor e a práctica de exercicio físico saudable”.