Cee porá en xogo cinco mil seiscentos euros no concurso de disfraces

Cee. O Concello de Cee recupera o seu tradicional Entroido tras a pandemia, e o 25 de febreiro celebrará o concurso de disfraces no que repartirá un total de 5.600 € en premios nas distintas categorías.

A maior cuantía destinarase ás comparsas, con 925, 725, 600, 500, 400 e 275 € respectivamente para as seis primeiras clasificadas. Tamén se outorgarán 150 € para as que queden entre os postos sétimo e décimo. Entre as carrozas participantes repartiranse un total de 1.225 € para as tres primeiras clasificadas. Haberá, igualmente, premios individuais e para parellas.

O concurso está previsto para o sábado 25 de febreiro e o desfile comezará ás 16.30 h. preto da casa de cultura, percorrendo diversas rúas antes de rematar na Praza da Constitución, onde terá lugar a actuación final do concurso, que se trasladará ao pavillón en caso de mal tempo.

O prazo de inscripción comeza o luns 13 e poderá formalizarse na casa do Concello ata o 22. No caso de parellas, alomenos un dos participantes ten que ser maior de idade e para competir con disfraces individuais hai que ter 12 anos ou máis. Pola súa banda, as comparsas estarán compostas por, alomenos, quince membros e poderán participar persoas de tódalas idades tendo en conta que dez, como mínimo, deben ser maiores de idade. J. M. R.