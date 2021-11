Chega a Muxía a obra ‘Finisterrae: o último ultramarinos’

O sábado, día 13, o Salón de Actos do Voluntariado acolle a representación teatral Finisterrae, no marco da programación Muxía Cultura Outonal. A función dará comezo ás 20.00 horas e as entradas terán un custo de 1 euro. As persoas interesadas poderán inscribirse chamando ao teléfono 981 742 001. Esta actividade está incluída dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Finisterrae: O último ultramarinos conta a historia de Berto e Mónica, veciños dunha vila da Costa da Morte con percorridos vitais moi diferentes que son como dúas caras da mesma moeda. Mónica encarna o entusiasmo de quen devece por retornar á súa terra, mentres Berto representa a apatía de quen tivo que ficar obrigado. A través do seu encontro despois de varios anos asistimos a unha estampa particular da Costa da Morte; do seu pasado e presente, pero tamén dun futuro aínda por construir.

Esta obra de Produccións Teatrais Alakrán dirixida por Topo Vidal é tamén un retrato da situación que atravesan moitas pequenas vilas afastadas dos grandes núcleos, que padecen unha despoboación progresiva e que se adaptan como poden aos cambios económicos e sociais que están a redefinir a súa identidade e o seu porvir.