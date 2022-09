Ciclo medio de soldadura e caldeiraría no instituto Fernando Blanco de Cee

Cee. O IES Fernando Blanco, de Cee, impartirá este curso 2022/23 por vez primeira o Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría na modalidade Dual, sendo a entidade colaboradora Gerca Acero y Metal S.L.

Convértese así no único centro educativo público da Costa da Morte que ofrece esta formación. “Soldadura é, actualmente, unha das profesións máis demandadas e con saída laboral asegurada”, afirman dende o instituto.

Queda só 1 praza dispoñible, polo que as persoas interesadas poden presentar a súa solicitude e currículo na secretaría do IES Fernando Blanco. Máis información chamando ao 881 880 467 ou na web do centro.

Asemade, ata o xoves, día 8, seguirá aberto o prazo de matrícula para as ensinanzas de Educación de Persoas Adultas (EPA). Ofértanse ensinanzas básicas iniciais para todas as persoas sen titulación previa e Educación Secundaria para maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado. As clases impartiranse en horario de tarde-noite e, con carácter xeral, esta modalidade conta de dous cursos académicos. O IES Fernando Blanco, como novidade, ofrece tamén ensinanzas de castelán e galego para persoas inmigrantes. A matrícula está aberta todo o ano. J. M.