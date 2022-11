Cincocentas encaixeiras participarán o sábado na Palillada de Vimianzo

A Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo organizará a XV Palillada o vindeiro sábado, día 5, no pavillón municipal. O encontro xuntará a cincocentas encaixeiras procedentes de Soria, Viveiro, Sarria, Lugo, Vigo, Cambados, Vilanova de Arousa, Tui, O Porriño, Ribeira Sacra, A Coruña, Boiro, Valga, Ferrol, Fene, Neda, Ames, Betanzos, Arteixo, Coirós, Noia, Oleiros, Cariño, Salvaterra, Ponteareas, Burela, Portonovo, Pontevedra, Padrón, Narón, Ferrol, Lousame, Abegondo, Muxía e Camariñas, as cales compartirán experiencias coas de Vimianzo.

O obxectivo da xuntanza é "unir os intereses de todas coa finalidade de promover a nosa artesanía”, afirman, ao tempo que exhibirán os seus traballos e intercambiarán experiencias e ideas.

O pavillón estará aberto a partir das 10.00 horas para todo o público que as queira visitar, e o acto inaugural será ás 12.00 horas. A comida de confaternidade celebrarase ás 13.30 horas na parrillada Montevideo.

Dende a Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas queren amosar o seu agradecemento “á alcaldesa, Mónica Rodríguez, polo apoio brindado para o desenvolvemento desta actividade. Sen a súa axuda sería casi imposible poder levala a cabo”, afirman.