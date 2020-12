Colocan papeleiras para as goteiras na casa da cultura

O grupo municipal de Sempre Corcubión denuncia o “estado de deixamento” no que se encontra a Casa da Cultura Plácido Castro del Río, e solicita a redación dun plan de obras para o inmoble coa fin de “levar a cabo cantas reformas sexan precisas a prol de subsanar o deteriorado estado no que se atopa”.

O seu portavoz, Alfredo González, asegura que, tras un percorrido polas instalacións do inmoble “fomos testemuñas da incuria no que se encontra o edificio, con humidades en diversas zonas e coa sorpresa de ter que recollerse a auga que se filtra polos teitos con papeleiras e caldeiros”. Entende que estas graves deficiencias “non son puntuais, senon que é un claro síntoma do desleixo do goberno do PSOE durante máis dunha década”.

Consideran que é “inaceptable” que se atope nese estado un edificio no que se celebran múltiples actividades culturais, e que alberga a biblioteca municipal, a aula de informática, o auditorio e a sala de exposicións.

Lembra que semanas atrás denunciaban tamén as deficiencias do campo de fútbol municipal de Corcubión, “pero calquera veciño que se pase pola casa da cultura se dará conta de que non é por casualidade. É unha maneira de xestionar unha vila”, conclúe Alfredo González.

O alcalde, Manuel Ínsua, asegurou que xa requeriron a unha empresa para arranxar as deficiencias, “pero non teñen unha solución fácil e dínnos que ata que mellore o tempo non vai ser posible”. Sinala ademais que a tipoloxía da construción, cunha cuberta plana, e a propia ubicación do edificio, “estanos a xerar moitos problemas. O ano pasado manaba a auga do chan nos camerinos”, afirmou.

Critica a “forma de facer oposición” de Sempre Corcubión e lémbralle tamén que “temos máis inmobles públicos que outros concellos que nos triplican en poboación, e os recursos son os que son”.