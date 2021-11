Comerciantes de Baio avalían medidas para esixir que se reabra a ponte

Zas. Representantes das diferentes asociacións de Baio reuniranse o vindeiro luns, ás 21.00 horas, para perfilar as medidas que levarán a cabo co fin de exisirlle á Xunta de Galicia a reapertura inmediata da ponte sobre o río Grande que atravesa os Concellos de Zas e Vimianzo.

Segundo o comunicado emitido pola Consellería de Infraestructuras os traballos de ampliación da ponte obrigaban a pechala ao tráfico rodado dende o 18 de outubro ata finais do mes de novembro. “Estamos preocupados polos prazos, porque segundo se pode observar as obras non están o suficientemente avanzadas como para que se reabra a ponte a finais deste mes”, sinalan dende a Asociación de Empresarios Comarca de Soneira.

Ademais, outra cuestión que molesta ao tecido asociativo é o ritmo dos traballos. “Consideramos que é unha obra de gran relevancia e debería de haber varios turnos de traballo para que as obras remataran o antes posible”, sinalan. Para cruzar dun lado ao outro é necesario utilizar o corredor de Santa Irene e percorrer unha distancia duns sete kilómetros.

Este e outros factores fan que o peche da ponte teña unhas graves consecuencias para o sector comercial de Baio e A Piroga que xa padeceu durante a campaña do verán e que temen que incida na inminente campaña de Nadal.

Por este motivo, dende o colectivo están artellando unha serie de accións entre as cales se contempla unha concentración de protesta para esixir a reapertura. M. L.