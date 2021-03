Comeza a segunda fase do programa de compostaxe caseira en Camariñas

Camariñas. O Concello lanza a segunda fase do programa para promover a compostaxe doméstica entre a veciñanza, Camariñas Composta, subvencionado pola Consellería de Medio Ambiente e FEDER, co inicio do reparto de composteiros a todas as novas familias participantes.

Os repartos terán lugar o venres 12 na casa de Pedra en Camariñas pola mañá (desde as 10.00 horas) e na Casa da Cultura de Ponte do Porto (16.00 horas) e o martes 16 na Casa da Sociedá de Xaviña (10.00 horas) e no museo de Man en Camelle (16 horas).

Ademais, os novos usuarios e usuarias serán citados para participar nas accións formativas, que se levarán a cabo en grupos pequenos divididos por parroquias e seguindo todas as medidas de seguridade e distanciamento social requiridas polas autoridades sanitarias.

A súa formación e o seguimento personalizado correrá a cargo das técnicas de Amigos da Terra, que acompañarán a estas familias ao longo do proceso a fin de resolver dúbidas e solucionar problemas, capacitándoas para que elas soas continúen o proceso. Para máis información: María Durán, técnica de Amigos da Terra 671865839.

De tódolos xeitos o prazo de inscrición para sumarse ao programa de compostaxe segue aberto e o único requisito para formar parte é, ser veciño do Concello, ter un pequeno xardín ou terreo e estar disposto e motivado a formar parte desta iniciativa educativa e formativa. Para anotarse poden chamar ao teléfono 981 737 004 ou enviar un correo a medioambiente@camarinas.net .

Sergio Caamaño, concelleiro de Medio Ambiente, cre que “a compostaxe realizada a nivel domiciliario é unha alternativa máis efeicaz en municipios que contan cunha parte importante da súa poboación vivindo nun medio rural, como é o caso da gran parte da poboación de Camariñas; xa que, á marxe dos baixos custos de instalación e mantemento, e do aforro de enerxía, permite que sexa a propia cidadanía quen peche o ciclo da reciclaxe dos residuos, resultando á vez un instrumento de gran valor para a concienciación e a educación ambiental”.

O Concello de Camariñas, xunto con Amigos da Terra, acordaron como obxectivos para este proxecto: ampliar o proxecto a novos domicilios buscando chegar a 200 novas familias e ofrecer tamén a posibilidade de participar aos centros de ensino.

Cando as familias compostan nos seus fogares os restos orgánicos derivados da alimentación, céspede, podas... están aforrando entre o 40-50% do peso dos residuos sólidos urbanos, evitando o seu transporte a plantas de xestión, cos consumo enerxético asociados ao seu tratamento.

No contexto actual de loita contra o cambio climático, a compostaxe da materia orgánica en orixe é unha acción real e de grande alcance para diminuír as nosas emisións nun curto espazo de tempo. Con esta práctica reducimos o lixo que vai ao contedor verde ao tempo que facilitamos a súa conversión en compost, un fertilizante natural para a horta, corrector da estrutura do chan, protector contra a erosión e substrato de cultivo.