Comezan as celebracións da Xunqueira en Cee co pregón mariñeiro de Xosé Iglesias

Cee vive a súa semana grande na honra da Virxe da Xunqueira aínda que, por segundo ano consecutivo, as restricións sanitarias marcan e limitan os actos festivos. Con todo, as celebracións comezaron co tradicional pregón, protagonizado este ano por un home de mar, o patrón de pesca, pintor e poeta Xosé Iglesias.

Como non podía ser doutro xeito, foi un pregón con sabor a salitre, a mar. “O máis mariñeiro”, afirmou a alcaldesa, Margarita Lamela. Iglesias botou man de recordos e lembranzas para evocar como, dende moi neno, foi aprendendo o oficio da pesca seguindo os consellos dos homes de mar máis veteranos, entre eles, o seu bisavó. Rememorou tamén moitas das tradicións mariñeiras, algunhas das cales aínda perviven no pequeno porto de Cee, e narrou algunhas das experiencias e anécdotas vividas grazas ao océano.

A rexedora ceense definiu a Xosé Iglesias como “un paisano noso. Un patrón de pesca dos nosos ao mesmo tempo que un artista autodidacta e polifacético”. Agradeceu ao pregoeiro que asumise “a difícil tarefa de sucar unha circunstancia rara: pregoar unhas festas que non son tal, aínda que quixera. Pero de seguro que a súa experiencia sucando as augas do Gran Sol, unida a súa humildade, superará con creces a mesma, pasando a historia como o pregón do Cee mariñeiro”.

Margarita Lamela sinalou ademais que “todos imos fartos de chocar cóbados e de facer amagos de saúdo cando o que desexamos é abrazar ata sentir como estalan as costelas da persoa abrazada. Todos reprimimos as ganas de estrullar contra o noso peito a seres queridos coa forza propia dun lobo de mar dos que fala o noso pregoeiro... Pero, non nos queda outra que amolarnos á espera de que chegue ese momento libre de risco e de perigo para os que queremos e para o resto. É preciso cumprir as normas polo ben de todos”. Malia todo, convidou a veciños e visitantes a desfrutar das “non” festas.