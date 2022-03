Concentración, certames, exposicións e un torneo feminino en Camariñas

Camariñas. O Concello de Camariñas conmemorará o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, cunha programación que comezará o luns, 7 de marzo, e se estenderá ata o día 13. Inclúe exposicións, actividades co alumnado, deporte e, sobre todo, moita reivindicación.

O acto central será o día 8, cunha concentración ás 12.00 horas na praza da Insuela. Animan á veciñanza de Camariñas a que participe baixo o lema Nen escravas, nen heroínas, Mulleres con dereitos xa, sumándose así á campaña do colectivo Galegas8M.

O 11 de marzo ás 19.00 horas celebrarase o I Torneo Feminino de Balonmán en Igualdade, organizado polo Concello en colaboración co Club Balonmán Camariñas, e que enfrontará no pavillón Víctor Vigo ás rapazas que forman parte do club contra as súas nais.

A maiores, do 7 ao 13 de marzo permanecerá na Casa de Pedra a exposición Camariñas en feminino: mulleres no mar e, do 7 ao 11 de marzo, celebrarase nos colexios do municipio un concurso de debuxos en igualdade do que o 14 de marzo se dará a coñecer a persoa gañadora. Ademais, o luns 7 de marzo Lúa Mosquetera ofrecerá un recital para os rapaces e rapazas do IES Pedra da Aguia.