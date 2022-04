Concerto de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre na Mostra do Encaixe

Camariñas. O recoñecido pandeireteiro galego Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre serán os protagonistas do concerto da XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará o sábado 16 de abril as 22.00 horas na Praza do Mercado da vila.

O artista estivo este mércores no Museo do Encaixe coa alcaldesa, Sandra Insua; a concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro; e os edís Sergio Caamaño e Begoña Tajes para formalizar esta nova data na súa axenda. Antes do concerto da noite, Xabier fará un pequeno adianto do seu repertorio sobre a pasarela da Mostra do Encaixe.

Esta será a primeira actuación ao aire libre deste ano 2022 para Xabier Díaz, que continúa así coa xira de presentación de As Catedrais silenciadas m(Músicas de Salitre 2020), o terceiro e máis recente traballo coas Adufeiras de Salitre, un álbum que reflexiona sobre o despoboamento, o abandono do rural e o risco de perdermos a identidade e a cultura. M. L.