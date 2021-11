Concerto en Cee da Orquestra de Cámara Galega

Cee. O Outono Cultural trae a Cee o vindeiro sábado, día 6, á Orquestra de Cámara Galega, que ofrecerá un concerto no Auditorio Baldomero Cores, a partir das 20.00 horas. Esta orquestra ten como obxectivos a promoción e difusión do patrimonio musical galego, no eido da música clásica e contemporánea, facendo un especial fincapé na figura e na obra de Rogelio Groba.

Ademais de temas doutros autores galegos, o seu repertorio inclúe música iberoamericana e obras universais de música clásica desde o barroco ata os nosos días.

Os sons musicais darán paso á presentación-conferencia La segunda Nakba Palestina. El proceso de paz, a cargo de Mohamed Safa, o xoves 11, ás 20.00 horas. A coñecida como Nakba -término árabe equivalente a catástrofe- fai referencia á limpeza étnica levada a cabo por Israel en 1948 durante a guerra que culminaría co asentamento do Estado xudeu en Oriente Medio. J. M. r.