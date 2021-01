Concursos literarios en Cee

A concellería de Cultura está a preparar as bases para os concursos literarios que cada ano organiza a Biblioteca Pública D. Francisco Mayán. Hai que lembrar que os certames do ano 2020 foron suspendidos trala declaración do estado de alarma e o confinamento xeral da poboación. Este ano sí que haberá concursos e en vindeiras datas publicaranse as bases e abrirase o prazo para presentar os traballos. O responsable da biblioteca, José Ramón Rey, leva décadas coordinando esta iniciativa dirixida aos escolares da comarca. Este ano celebrarase o XXX Concurso Literario de Achegamento ó Libro e o XVII Concurso na Procura do Noso Marcapáxinas. Ao longo de todos estes anos presentaronse máis de 7.400 traballos aos diferentes certames literarios.