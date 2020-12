Confirmada a pena de cárcere para o secretario municipal de Fisterra

Fisterra. A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de dous anos e medio de cárcere e tres anos de inhabilitación profesional que a Audiencia Provincial da Coruña lle impuxo ao secretario do Concello de Fisterra, José Ramón Lema, por cometer un delito continuado de falsidade en documento oficial e outro de malversación de fondos públicos.

Do mesmo xeito que na sentenza de primeira instancia, consideran probado que entre xaneiro de 2011 e decembro de 2012 o acusado “concibiu a idea de detraer cartos das arcas municipais, aproveitando as facultades de disposición inherentes ao seu cargo”.

“Ningunha dúbida ofrece, á luz do relato histórico declarado probado polo xurado, que no caso axuizado concorren todos e cada un dos elementos que esixe o delito de malversación de fondos públicos”, salienta o TSXG, á vez que destaca que tamén “concorren os dous elementos que require a falsidade documental: unha imitación da verdade e que a falsificación se efectúe de tal xeito que sexa capaz de enganar”.

Segundo se reflexa na sentenza da Audiencia Provincial, o secretario municipal de Fisterra “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto”, manipulou e alterou as súas nóminas e as orde de pago das mesmas.

MODIFICACIÓNS. As últimas, engade, “una vez se presentaban a la firma del alcalde y tesorero del Concello, sustituyendo las fechas de expedición originales por otras ficticias, utilizando ordenes bancarias de otras mensualidades, modificándolas en sus concepto, importe o fechas o insertando anotaciones manuscritas con numerosas abreviaturas y cantidades que más tarde justificaría en las ordenes de pago”. M. L.