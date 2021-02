Construirán beirarrúas en Lires co apoio da Deputación

Cee. A Deputación da Coruña atenderá a petición do Concello de Cee de construír beirarrúas no núcleo de Lires. Así llo confirmou o presidente, Valentín González Formoso, á alcaldesa Margarita Lamela durante a reunión que hoxe mantiveron na sede da instititución provincial, na que participou tamén o concelleiro de Obras, Rubén Villar.

Lamela sostivo que a mellora da seguridade peonil na estrada DP 2301 ao seu paso polo núcleo máis urbano de Lires “é unha demanda histórica da veciñanza” e “unha necesidade”, dada a carencia dun paso seguro para os peóns nunha estrada nas marxes dun vial que conta cunha elevada densidade de tráfico e que ademáis forma parte do Camiño de Santiago e conta non numerosos establecementos de turismo rural nas súas inmediacións.

O presidente pediu á alcaldesa que presente un proxecto técnico para a súa valoración técnica e económica por parte do departamento de Vías e Obras que dirixe o deputado José Manuel Pequeño e destacou que esta área está facendo un especial esforzo para garantir a máxima seguridade peonil na rede provincial de estradas.

A rexedora ceense solicitou tamén o apoio económico da Deputación para executar unha senda peonil en Ameixenda, que conectaría a zona de Lamas coa estrada xeral AC-550 que une Muros e Cee, ofrecendo seguridade aos camiñantes.

PEL-Reactiva

Por outra banda, o Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou este xoves a resolución provisiconal do Concello de Cee das axudas do plan, creado pola Deputación da Coruña en colaboración cos concellos para axudar paliar as consecuencias da crise do COVID entre autónomos e microempresas, e que beneficiará a un total de 103 empresas do municipio, boa parte delas do sector da hostalaría e pequeno comercio, cun importe total de 186.500 euros.

Os adxudicatarios deste plan de axudas recibirán entre 1.500 e 3.000 euros segundo a puntuación concedida. Agora, tal e como se recollía nas bases reguladoras, cada beneficiario deberá xustificar os gastos subvencionables antes do 31 de marzo. Posteriormente a esta data procederase á resolución final e ao abono do importe da cantidade concedida. Por outra banda, ata o 25 de febreiro poderase presentar renuncias, ou alegacións á concesión provisional.