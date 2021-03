Protección Civil de Camariñas realizou cento cincuenta e sete intervencións o pasado ano

Camariñas. A agrupación municipal de Protección Civil de Camariñas levou a cabo 157 intervencións ao longo do ano 2020, das que o 44 %, concretamente sesenta e nove, están relacionadas coas consecuencias derivadas da expansión da pandemia orixinada pola COVID.

Nun ano marcado a todos os niveis pola crise sanitaria, case a metade das actuacións levadas a cabo pola agrupación camariñana centráronse, sen deixar de atender ás intervencións habituais, na desinfección de espazos públicos, o reparto de material de protección e educativo polos fogares do municipio, ou o despregue de operativos de control de aforo en datas sinaladas, como a cabalga de Papá Noel, a reapertura dos mercados, as misas e procesións do Carme, o cribado realizado no centro de saúde...

A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, quere lembrar que “Protección Civil fixo un destacado traballo durante os meses de confinamento domiciliario da maior parte da poboación, sendo a encargada de levar, casa por casa, as máscaras elaboradas polo departamento da Mostra do Encaixe e tamén o material e as ferramentas que necesitaba o alumnado do municipio para poder seguir con normalidade as clases”.

O resto das saídas levadas a cabo polos efectivos de Protección Civil están relacionadas con cuestións de seguridade viaria, como accidentes de tráfico, manchas de aceite nas vías e caídas de árbores, entre outras. Ademais, encargáronse da recollida de animais soltos e outras actuacións en espazos públicos (rego nos xardíns, incendios, inundacións...).

OBRAS. Por outra banda, o Concello informa que o pasado luns comezaron as obras para renovar o camiño na zona dos Mollados, na parroquia de Xaviña. A actuación está valorada en 50.076,55 euros, e servirá para mellorar o firme e dotar de máis servizos á veciñanza.

Os mencionados traballos inclúen o desbroce e limpeza das cunetas e o reasfaltado do camiño mediante a aplicación de aglomerado asfáltico. Previamente, procederase á instalación dunha rede de saneamento e outra paralela para a recollida e evacuación de augas pluviais, segundo sinalan dende a administración local. JOSÉ M. RAMOS