Contos en Muxía e teatro en Vimianzo, Carballo, Laxe e Coristanco na fin de semana

Vimianzo. A Costa da Morte convértese esta fin de semana nun gran escenario con funcións teatrais e actuacións humorísticas.

En Vimianzo esperan hoxe a Sarabela Teatro para presentar a adaptación do filme de Manolo Rivas A lingua das bolboretas. A cita é ás 20.30 horas na casa da cultura, e o prezo da entrada é de 5 euros (2,5 € a reducida). A billeteira estará aberta unha hora antes do inicio do espectáculo. Contarase cun protocolo adaptado ao contexto sanitario, con itinerario seguro e sendo obrigatorio o acceso con máscasa sanitaria dos maiores de 6 anos.

En Carballo hoxe teñen unha dobre cita no marco do FIOT en pausa. Ás 18.00, 19.00 e 20.00 horas, o Pazo da Cultura acollerá a estrea da performance Live, que o público poderá seguir ao vivo tamén a través do Instagram. Despois, ás 20.30 horas, subirán ao escenario os actores e actrices do grupo Chévere para representar Curva España. La curva en la que se mató España.

Ao remate, terá lugar a entrega do galardón Xograr de Outono 2020 ao escenógrafo, figurinista e deseñador de vestiario Carlos Alonso.

Pola súa banda, o actor e cómico Avelino González achegarase hoxe a Muxía para presentar o espectáculo Contos que foron chistes. O prezo do pase para a función é de 1 euro, e a billeteira abrirá media hora antes da sesión, programada para as 20.00 horas.

A Coristanco chegan o domingo os Monstros no camiño, unha divertida comedia para nenos e nenas de 4 anos en diante. A cita é ás 12.00 horas no edificio de servizos múltiples e hai que inscribirse previamente chamando ao 651 664908.

E en Laxe comeza este domingo a XIV Mostra de Outono de Teatro coa actuación da compañía Fantoches Baj, que presentará o espectáculo de narración oral e monicreques Rodarirrodari (Contos do tranvía). A función comezará ás 19.00 horas no salón de actos culturais. A entrada é de balde e o aforo máximo permitido é de 35 persoas. O ciclo inclúe outras tres funcións os días 18 e 25 de outubro e o 1 de novembro. J. M. R.