Corcubión acollerá o sábado unha concentración contra o peche do centro do ISM

Corcubión. A Confederación Intersindical Galega (CIG) ten convocada unha concentración para o sábado, día 24 ás 12.00 horas, diante do centro de sanidade marítima de Corcubión, “en rexeitamento ao posible peche desta oficina tendo en conta que o Instituto Social de la Marina (ISM) leva sen cubrir a vacante do médico dende o verán”.

A protesta terá como lema Non ao peche do ISM. Atención médica xa. Participarán representantes dos traballadores e traballadoras do mar e suporá o inicio dun calendario de mobilizacións que, segundo din, continuará ata que se restableza o servizo.

Pola súa banda, o BNG de Costa da Morte esixe “a cobertura inmediata da praza médica vacante”, logo de constatar a través dunha resposta do Goberno central no Congreso que “declara a súa total falta de interese por dar unha solución ao peche actual do ISM de Corcubión”.

Os nacionalistas consideran que se trata dunha manobra para reducir os servizos do centro “e proceder así ao seu peche definitivo, centralizando na Coruña o recoñecemento médico ao que se deben someter todos os mariñeiros da Costa da Morte que queiran embarcar, o que lle supón grave prexuízos”. Os afectados son uns 1.400 profesionais da zona. M. L.