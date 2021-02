Costa da Morte mantén vivo o espírito do Entroido con concursos dende as casas

Non haberá desfiles nin galas de disfraces, pero a Costa da Morte manterá vivo o espírito do Entroido, mal que lle pese ao coronavirus. Varios concellos xa convocaron concursos para que os seus veciños e veciñas se disfracen nas súas casas e compartan con todos eses máxicos momentos a través das redes sociais.

En Fisterra, berce do Entroido máis tradicional da Costa da Morte, o Concello convidou á veciñana a disfrazarse de forma individual, en parellas ou en comparsa familiar (só persoas conviventes) e a que se saquen unha foto ou graven un vídeo, que pode incluir unha pequena parodia, canción ou baile. O último paso será envialos ao teléfono 699 263964 ou ao correo electrónico cultura@concellodefisterra.gal. O prazo remata o día 14.

Os protagonistas deberán facer uso da mascarilla, como forma de “previr” o uso de fotos e vídeos de anos anteriores. Repartirán 830 euros distribuídos en nove premios, que se darán a coñecer o día 16 de febreiro na web e nas redes sociais do Concello.

Pola súa banda, o Concello de Camariñas repartirá máis de 1.600 euros en vales para consumir no comercio local co seu concurso de Entroido, co obxectivo de dinamizar tamén a economía.

Os interesados deberán enviar fotografías dos seus traxes ao departamento de Cultura a través do correo cultura@camarinas.net ou do Whatsapp ao número 665 134490, xunto cun formulario de inscrición e unha breve descrición do disfraz. Hai tres categorías: unha de carácter individual infantil (nados antes de 2008), outra para adultos (a partir de 2008) e unha terceira de disfraces familiares (mínimo dúas persoas).

O prazo para concursar estará aberto ata as 14.00 horas do día 12 de febreiro. A decisión do xurado farase pública o día 16 a través da web www.camarinas.net e os perfís oficiais de Facebook e Youtube do Concello, nos que compartirán unha peza audiovisual recompilando todas as imaxes recibidas.

Na Laracha, o Concello tamén convida á veciñanza a disfrazarse nas casas e compartir o resultado en Facebook para participar nun concurso dotado con 1.390 euros en premios. Haberá tres categorías: individual infantil (ata 12 anos), individual adulto (maiores de 12) e familiar (dous ou máis membros).

O xurado valorará a creatividade, orixinalidade, posta en escena e a elaboración artesanal, ao tempo que se contabilizarán os “gústames” que obteñan dos internautas.

Os interesados en participar deben cubrir o formulario que estará dipoñible na web municipal (alaracha.gal) ata o 15 de febreiro ás 12.00 horas. O prazo para votar rematará o 19 de febreiro.

E en Cabana convocaron os concursos Crea un meco e Xogando a ser outr@s, este último cunha modalidade individual e outra para convivintes. Os participantes deberán inscribirse a través da web www.cabana.gal e enviar as súas fotografías e vídeos a cultura.concello@gmail.com ou a través de Whatsapp no 609 212230 ata o 17 de febreiro. O fallo farase público o día 19.

O alcalde cabanés, José Muíño, asegura que queren “manter vivo o espírito do Entroido” e aínda que “estamos nunha situación sanitaria adversa, desde o goberno local seguimos traballando para que a ilusión siga presente en todos os fogares nunha festa tan nosa coma esta”.