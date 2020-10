Costa da Morte optará de nuevo a ser declarada reserva mundial de surf

Catorce concellos de Costa da Morte llevarán a pleno una declaración institucional para sumarse a la Reserva Local de Surf, un proyecto que será impulsado por la Diputación de A Coruña y contará con el apoyo de la asociación de turismo CMAT.

Así lo acordaron ayer en una reunión en la que participaron, además de los representantes locales, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la jefa del servicio de Turismo, Maite Loureiro; el vicepresidente de Turismo da Costa da Morte (CMAT), José Manuel López Varela; y el embajador de la candidatura, David Blanco.

Los municipios interesados en sumarse a dicha iniciativa son los de A Laracha, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Ponteceso y Vimianzo.

Paralelamente, los asistentes decidieron presentar una nueva candidatura a Reserva Mundial de Surf, “despois de que na anterior convocatoria a proposta da Costa da Morte chegase ata a última fase”, señaló el vicepresidente provincial.

Xosé Regueira señaló que lo harán “cunha aposta máis forte, xa que pasamos a primeira proba e aprendemos dela. Agora temos que sumar máis apoios institucionais e sociais e defender o proxecto con todos os nosos recursos”. En ese camino sitúa el paso necesario de la declaración de Costa da Morte como Reserva Local de Surf, además de otros elementos como el apoyo decidido del sector social, desde el empresarial al cultural y deportivo.

“O apoio e a cohesión do proxecto é fundamental, polo que convidamos a outras administracións a participar e buscaremos que a comezo de 2021 a candidatura estea consolidada xa que temos un territorio espectacular, cada vez máis surfistas nas nosas praias e debemos buscar que a sostenibilidade sexa a nosa folla de ruta”, apuntou Regueira.

El vicepresidente de la CMAT y alcalde da Laracha, José Manuel López, apostó también por implicar a las distintas administraciones y valoró los proyectos como este “que abranguen todo o territorio porque son bos para a comarca no seu conxunto e, polo tanto, hai acordo para seguir intentándoo até conseguilo”. Apuntó además la conveniencia de que la Diputación, “que foi quen levou desde o inicio este proxecto, que siga mantendo a proposta para o recoñecemento como reserva mundial”.

Por su parte, el embajador de la candidatura, David Blanco, indicó que “a potencialidade da zona é inmensa e as ondas de moita calidade, con zonas naturais moi conservadas que marabillan a quen as visita, co cal existe unha grandísima oportunidade que vai achegar moito á xente deste territorio”. Defendió también la necesidad de considerar a las olas “como un patrimonio de valor incalculábel, que nos permiten gozar delas e dan riqueza económica”.

De hecho en la declaración que deberán aprobar los plenos de los distintos concellos, se reconoce a las olas como “un valor a protexer, e unha ferramenta para acadar o desenvolvemento económico sostible arredor do surf”. Por ello, se comprometerán a velar “pola identidade ecolóxica e natural de carácter medioambiental do territorio, a través da protección das ondas e os ecosistemas das prais”. Reconocerán asimismo el valor de los rompientes de surf y deberán comprometerse a “observar, valorar e avaliar calquera actuación que se desenvolva e que poda afectar ás ondas e rompentes” y apostarán por utilizar el surf como herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible.