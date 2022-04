Costa da Morte Terra Atlántica convoca un concurso de receitas da terra

A marca con selo da Costa da Morte Terra Atlántica comeza a tempada con moitas novidades para poñer en valor a riqueza gastronómica, cultural e empresarial do territorio. Entre as diferentes propostas creativas, convocou un concurso de receitas co fin de destacar á gran riqueza e calidade dos produtos destas comarcas, e así animar a todas as persoas que queiran amosar as súas destrezas culinarias a participar no certame que se desenvolverá dende abril ata setembro.

Os e as participantes só teñen que elaborar unha receita con produtos da terra e postealo nas súas redes, neste caso no Instagram, para que o público poida votar á que considere mellor receita do mes a través dos seus “gústame”. Entre todas as receitas que posteen mensualmente, gañará aquela que teña máis apoios do público.

En outubro, seleccionarán as tres receitas que consigan máis “gústame” e os elexidos competirán en directo, nun dos establecementos de restauración adheridos á marca, polos premios que ofrece Terra Atlántica.

Costa da Morte Terra Atlántica ten programado tamén un laboratorio artístico en maio para mostrar todo o talento creativo que hai no territorio, así como propostas para os pequenos e as familias, no evento de Aventura de Xullo. Os interesados poden obter información máis completa na web https://terratlantica.gal/.