Cribado no IES Pedra da Aguia tras detectarse varios positivos por COVID

A Xefatura Territorial de Educación comunicoulle á directora do IES Pedra da Aguia, de Camariñas, que se realizará un cribado entre os alumnos de 3º e 4º da ESO logo de detectarse varios positivos por COVID entre os estudantes do centro. Ademais, están tentando de que as probas se amplíen tamén ao alumnado de 1º e 2º de ESO.

Desde o goberno local recomendan aos xoves que, ata saber o resultado das PCR, limiten ao máximo posible as saídas e a súas relacións sociais.

O goberno local confirma que actualmente están confirmados 9 casos positivos no Concello de Camariñas.