Cribados en Camariñas e Mazaricos para poder detectar casos COVID

Camariñas. A Consellería de Sanidade vai levar a cabo sendos cribados nos concellos de Camariñas e Mazaricos para detectar posibles casos de COVID. A alcaldesa camariñana, Sandra Ínsua, sinalou que no seu municipio farase entre os profesionais do sector da hostalería, taxistas, auxiliares a domicilio e tamén persoal da confraría de pescadores. Así llo confirmou o xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde.

Actualmente no municipio camariñán hai 30 casos activos por COVID, segundo sinalou a rexedora.

Pola súa banda, en Mazaricos comezou este luns, e continuarán o martes e mércores, as probas a persoas maiores de 45 anos e a profesionais da hostalería.

Estanse a facer no centro de saúde e dende o Concello recomendan “que todas as persoas citadas acudan a facer a proba”. O Sergas cita aos seleccionados por teléfono polo que piden que “os que non reciban a citación que non vaian”.

En Fisterra, á espera da confirmación oficial, no cribado realizado o sábado no IES Fin do Camiño detectáronse alomenos outros 6 positivos, co que sumarían un total de 11 casos. Segundo os datos da Xunta de Galicia no municipio hai actualmente 33 casos activos. M. L.