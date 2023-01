Críticas del PP a la alcaldesa de Cee por un uso “partidista” de la felicitación navideña

El PP de Cee pide “mayor respeto y humildad” a la alcaldesa, Margarita Lamela, a quien acusan de “gobernar despreciando a la oposición” y haber usado de manera “panfletaria y partidista” la felicitación navideña pretendidamente institucional.

Aseguran que “volvió a hacer gala de su peculiar estilo de gobierno nepotista atribuyéndose obras que ni siquiera pertenecen a Cee, como la carretera de Touriñán en Muxía, y ninguneando el papel de los partidos de la oposición, que son los que le han permitido aprobar los presupuestos a un gobierno que sólo tiene cuatro de los trece ediles con los que cuenta la corporación”.

Califican la misiva de “panfleto propagandista”, que pone de manifiesto “una vez más, la actitud soberbia e irrespetuosa” de la regidora socialista, la cual creen que “debería mostrar mayor humildad y respeto hacia la oposición”.

Recuerdan que en el último pleno el PP sumó su voto favorable a la propuesta del gobierno local para solicitar a la Xunta mejoras en la cartera de servicios del Hospital Virxe da Xunqueira, “aunque dichas peticiones ya se las habíamos comunicado al conselleiro de Sanidade con anterioridad y ya se están haciendo las pertinentes gestiones”, indican los populares.

“Nosotros no tenemos ningún problema en sumarnos a todas las iniciativas que sean favorables a Cee y a sus vecinos, lo que no vamos a tolerar es que la portavoz del PSOE pretenda convertir a la oposición en el blanco de sus deficiencias en la gestión, que no son pocas, y erigirse ella en heroína y defensora única de los derechos y libertades de los vecinos”, recalcan.

Desde el Partido Popular de Cee “emplazan y exigen” a la alcaldesa a que centre sus esfuerzos en la labor al frente del ayuntamiento, “que trabaje más y mejor, y que haga más política de calle y menos de vender humo en las redes sociales para ocultar la triste realidad. A pocos meses de finiquitar el mandato el cumplimiento de sus promesas electorales brilla por su ausencia”. A este respecto se preguntan “¿Dónde está la residencia de ancianos, la Casa del Mayor o el geriátrico? ¿Qué se ha hecho a favor del comercio, ese gran motor de la economía local, que tiene que ver como el centro comercial está cada día más vacío y que la Plaza del Mercado está totalmente abandonada? ¿Qué presente y, sobre todo, qué futuro hay para una juventud que carece de otras expectativas que no sean las de coger la maleta e irse de su propia tierra?”