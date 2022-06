Críticas desde a CIG a Xeal pola xestión dos accidentes laborais

Cee. A sección sindical da CIG anuncia que vai denunciar a Xeal na Inspección de Traballo “pola neglixencia da empresa á hora de actuar diante dos accidentes laborais que se rexistran nas fábricas e centrais”.

Aseguran que o pasado mércores “produciuse un accidente grave ao resultar ferido un traballador con queimaduras de segundo grao nos pés. Porén esta información nin sequera foi facilitada pola dirección, senón que foi achegada polo entorno do traballador afectado”.

A mala praxe da empresa, engaden, “é tal que, nun primeiro momento, para tentar tapar que se trataba dun accidente, mantivo o traballador dentro da fábrica até que chegou un taxi, no que finalmente foi trasladado ao hospital de Cee, de onde foi derivado de inmediato en ambulancia á unidade de queimados do Hospital da Coruña”.

Os traslados en taxi de persoas accidentadas, afirman, “xa teñen ocorrido en ocasións anteriores con fatal resultado para a persoa ferida. Parece obvio que non é medio apropiado para un traslado, xa que incluso se poden producir ou empeorar as lesións do accidentado” apuntan dende a CIG, que contabiliziou este ano “máis dunha decena de accidentes”. M. L.