Críticas do BNG ao mantemento de catro adicacións de cargos políticos en Camariñas

Dende o BNG de Camariñas din non entender que “pese a sermos un concello endebedado manteñamos as adicacións de catro cargos políticos, o porque destas adicacións nin cales son as suas funcións”, afirma Ana Pasantes, portavoz local, quen di que esta situación contrasta co acordo do pleno no que se “acordou a rebaixa dos salarios dos traballadores en base ao prestamo solicitado ao estado de 522 mil euros para pode facer fronte aos gastos municipais”.

O Concello de Camariñas, engade, “xa conta con personal funcionario e contratado para realizar todas as xestións que un concello necesita para mellorar a vida dos veciños e veciñas”.