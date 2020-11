Críticas en Corcubión ao estado das instalacións do campo de fútbol local

costa da morte. Sempre Corcubión denuncia “o estado de abandono e deixadez no que se atopa o campo de fútbol”. O seu portavoz, Alfredo González, asegura que é “unha obra prácticamente nova que se atopa nun estado lamentable, con equipamentos e balóns abandonados sobre o terreo de xogo”. Entende que “ninguén do goberno municipal se pasou por alí nos últimos meses”. Sinala que o mantemento das dotacións municipais en bó estado non é un gasto, “é unha inversión na calidade de vida dos veciños”.

Dende o goberno (PSOE), o concelleiro José Antonio Louro, recoñece que as instalacións “teñen falta un importante lavado de cara, logo de máis de 15 anos en funcionamento”. Di que se fixeron pequenas reparacións e que están a traballar nu proxecto cun importante investimento, para o cal xa solicitaron unha subvención á Xunta “pero lamentablemente foi desestimada, polo que en 2021 acometerase con recursos propios”. Aclara que o campo “non está abandonado, simplemente pechado pola Covid”. Di que o “interesante sería saber como se fixeron esas fotos, como e quen entrou sen permiso”, e asegura que “roza o esperpento que a crítica veña de Alfredo González, a quen nunca o vimos apoidano ao deporte local”. j. m.