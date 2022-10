Cursos de competencias dixitais para as mulleres desempregadas en Zas

Zas. A UTE Muller Dixital impartirá no Concello de Zas unha formación en competencias dixitais dirixida a mulleres desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego ou que dispoñan da tarxeta de mellora de emprego. En total impartiranse tres cursos, todos eles gratuítos e dunha duración de 40 horas. Todas as participantes que completen a formación recibirán unha tablet de agasallo.

As actividades que se ofertan son: Competencias Dixitais básicas, Competencias Dixitais avanzadas e Iniciación ás Competencias Dixitais básicas para o emprendemento. As inscricións xa están abertas e poden realizarse a través da Axencia de Emprego do Concello de Zas (981 70 83 03) ou en Muller Dixital (881 82 03 45).

O prazo de inscrición remata o 21, día no que terá lugar a presentación destas actividades nun acto que se celebrará ás 12.00 horas no centro sociocultural. A iniciativa está financiada pola Unión Europea. J. M. RAMOS