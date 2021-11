Demandan dende o PP o arranxo da estrada de Leis

Muxía. O grupo do Partido Popular na Deputación da Coruña trasladou, a través do seu viceportavoz, Evaristo Ben, a demanda que o PP de Muxía fixo para que a institución provincial poña en marcha “dunha vez por todas” as obras de mellora da estrada de Leis.

Os populares aseguran que o presidente provincial anunciou un ano atrás “con visita incluída á zona, o inicio inmediato do proxecto”. Unha actuación, engaden, “da que non temos noticias, nin trazas de que se vaia a iniciar en breve”.

Ben sinala que a Deputación conta con recursos suficientes para poder cumprir cunha obra moi demandada polos veciños de Muxía. “Temos o diñeiro, temos o compromiso do presidente e temos o anuncio, que é o que falta entón?”. Considera que “o que falta é que o señor González Formoso abandone dunha vez a súa política de anuncios e pase xa á de feito concretos que, por desgraza, son poucos”. M. L.