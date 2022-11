Demandan que non se despida a técnicos no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Cee. Os socialistas consideran que a chegada de celadores ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, en cumprimento dunha sentenza xudicial, “non pode en ningún caso provocar o despido doutros traballadores do centro”.

Lembran que o Sergas “viuse na obriga” de facer efectiva unha sentenza do Tribunal Supremo que obriga á Xunta a incluír esta categoría no hospital, tras un longo proceso xudicial impulsado polo Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

“Os traballadores aseguran que a incorporación dos celadores suporá a eliminación de catro contratos de Técnicos en Coidados de Enfermería, algo que non podemos permitir”, afirman.

A deputada Begoña Rodríguez levará este tema ao Parlamento de Galicia, trasladando unha demanda da alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e Paula Mouzo, coordinadora do PSdeG da Costa Atlántica, solicitando que o cumprimento dunha sentenza non supoña recortes e despedimentos no hospital.

Os representantes socialistas da Costa da Morte aseguran que “non podemos permitir novos recortes na sanidade pública galega, xa que falamos dun servizo básico e esencial para os nosos veciños e veciñas”. M. Lavandeira