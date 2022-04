Denuncian a “ocultación do deterioro” de Xeal en Cee

Cee. O deputado socialista Martín Seco denunciou no Parlamento a “complicidade” da Xunta no “deterioro paulatino” que están a sufrir as fábricas de Xeal en Cee e Dumbría. Unha situación, engade, “da que o goberno galego é colaborador necesario”. Lembrou que son “continuas e unánimes” as denuncias do comité de empresa sobre que se “está a gravar o desmantelamento progresivo das fábricas de ferroaliaxes” e tamén salientou as “queixas por prácticas represivas, ataques á liberdade sindical e despedimentos arbitrarios”.

Revindicou que a Xunta fixe uns criterios de cumprimento da sentenza do TSXG “que di que a non segregación das actividades se fixou para asegurar o mantemento do emprego na comarca”. M. L.