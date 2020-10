Denuncian deficiencias na execución de obras e falta de diálogo en Muxía

COSTA DA MORTE. A portavoz do PP de Muxía, Sandra Vilela, vén de denunciar “as deficiencias que se están a producir en varias das obras que se están executando e sobre o que se advertiu, tanto por parte dos veciños como polo noso grupo, mais son ignoradas polo goberno local”, afirma. É o caso, engade, dos camiños interiores de Fumiñeo e Touriñán, que coas choivas que estamos tendo están producindo problemas, xa que auga non está canalizada como debería”. Máis grave aínda lles parece aos populares “o ataque ó xuiz de paz de Muxía por parte do rexedor nas súas redes sociais, nas que o acusa de obstaculizar o cambio de ubicación do xulgado cando o único que se estaba esixindo era un espazo acorde ás necesidades deste organismo”, sinala. Un cambio que, “supón un coste económico para todos xa que houbo que tirar un tabique”. J. L.