Denuncian os verquidos á ría de Corcubión dende a rede de saneamento

Corcubión. O BNG de Corcubión denuncia que “sistematicamente durante varias épocas o ano e nomeadamente no verán temos que padecer tanto as veciñas, veciños e visitantes, os cheiros que provocan os verquidos das estacións de bombeo e da propia estación depuradora de augas residuais, como ocorreu esta semana pasada, cando fomos testigos e visualizamos a mancha no mar que cruzaba a ría desde o peirao de Cubiles”, en Cee.

Verquidos, engaden, que “deixan unha lamentable imaxe do noso pobo e da nosa ría para quen nos visita, e é un atentado medioambiental ao noso hábitat”. Lembran que en reiteradas ocasións o BNG municipal xa presentou escritos no Concello denunciando esta situación para que se dea traslado aos distintos organismos e entes responsables, Concellos, Mancomunidade e empresa “sin que se dea unha solución”, afirman.

Os nacionalistas sinalan que todas as veciñas e veciños “estamos a pagar un servizo que non se está realizando correctamente. Non vale que se anuncie unha futura inversión para a solución do problema, da que non se coñecen os prazos de execución, e mentres tanto teñamos que padecer esta situación”.

Lamentan tamén que a pasividade da Xunta permita “sistematicamente ter algunha das praias da ría de Corcubión con prohibición o baño por augas fecais e para o marisqueo, provocando un gran dano a unha actividade economicamente tan importante e máis na época estival”, subliñan dende o BNG. J. M. r.