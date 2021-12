Denuncian unha agresión física ao presidente do comité de Xeal

Os membros do comité de Xeal manifestaron “a súa total repulsa á agresión sufrida polo presidente do órgano de representación do persoal, durante a noite do pasado sábado” e trasladan “toda a solidariedade ao compañeiro Alfonso Mouzo e á súa familia”. Condenan “enerxicamente estes feito”, ao tempo que adiantan que adoptarán todas as medidas sindicais e xudiciais “que sexan necesarias para que se depuren responsabilidades, porque este tipo de actuacións violentas non poden quedar impunes”.

Aseguran que foi “brutalmente atacado na noite do sábado por varias persoas que teñen relación coa empresa (de carácter contractual, por parentesco familiar e incluso algunha delas con responsabilidades directivas)”. A causa da malleira que lle propinaron, engaden, “tivo que acudir a urxencias con contusións por todo o corpo e varias lesións, que precisarán de intervención cirúrxica”.

Para o comité este “suceso intolerábel, ao máis puro estilo mafioso, é resultado do clima de crispación que a empresa está xerando entre o cadro de persoal no marco do actual conflito polo convenio colectivo”.

Lembran que os traballadores e traballadoras do complexo industrial e enerxético da Costa da Morte levan moitos anos desenvolvendo “unha loita exemplar na defensa dos empregos e o mantemento da actividade produtiva”. Por iso, afirman, “o comité non vai consentir que se pretenda acalar a lexítima resposta social e impedir a acción sindical mediante comportamentos antidemocráticos e matonís como os vividos esta fin de semana”.

E por esta razón, ademais de apoiar as accións que leve adiante o agredido (que este luns presentou denuncia na Garda Civil polos feitos), “tamén lle esixiremos á empresa que se posicione de maneira inequívoca e abra a correspondente investigación interna para depurar responsabilidades”.

Concentración o mércores polo convenio

Por outro lado, informar que o comité ten convocada unha nova concentración para este mércores, día 22 de decembro, ás 17.15 horas, na fábrica de Brens (Cee), polo mantemento do convenio colectivo de empresa e na defensa dos dereitos conquistados polo persoal, “así como para rexeitar calquera tipo de agresión as nosas compañeiras e compañeiros”.