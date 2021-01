Deputación e Concello financian de maneira conxunta os gastos da Mostra do Encaixe

Camariñas. A Deputación da Coruña e o Concello de Camariñas financiarán de xeito conxunto os case 100.000 € de gastos que xerou a Mostra do Encaixe de Camariñas 2020. O presidente do ente provincial, Valentín González Formoso, e a alcaldesa caramiñá, Sandra Insua, asinaron o pasado mércores o convenio polo que o citado organismo achegará 45.000 €, o 45 % do total, para sugrafar os gastos que xa estaban executados antes da súa cancelación no mes de marzo, por prudencia e responsabilidade, debido á declaración do Estado de Alarma.

Ademais, neste acordo tamén se inclúe o financiamento da primeira Mostra Virtual da historia, un acontecemento organizado polo Concello de Camariñas durante a Semana Santa para que non se perdese o espírito da mesma, adaptándose ao confinamento obrigado derivado da pandemia da COVID. Un evento que tivo un gran éxito ao colleitar unha audiencia de 237.962 usuarios, que visualizaron desde os seus fogares os 175 vídeos que se sucederon desde o mércores ata o domingo no Facebook da Mostra (@mencaixedecamarinas) e na canle de Youtube do evento. Así, todos os protagonistas habituais da Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña tiveron o seu oco nesta edición virtual.

“Quixemos apoiar ao Concello de Camariñas mantendo a mesma porcentaxe sobre o total de gastos que se viña aportando cando a Mostra de Encaixe se podía levar a cabo con normalidade”, explicou González Formoso, que tamén lembrou que “no mes de febreiro redobramos a nosa aposta por este evento, que pasou a incorporar á Deputación na súa nomenclatura oficial, e a nosa idea segue sendo a mesma xa que o encaixe de Camariñas é patrimonio provincial”.

Pola súa parte, Sandra Insua agradeceu “á Deputación e ao seu presidente o esforzo que está a facer neste ano tan difícil porque sen este apoio económico sería moi difícil para nós facer fronte aos gastos que xa tíñamos da Mostra: a súa promoción, a montaxe ou a consignación dos premios do concurso de deseñadores mozos”, afirmou a rexedora.

Cómpre lembrar que este evento xurdiu para poñer en valor e promocionar o traballo das palilleiras desta vila mariñeira, o cal se leva celebrando dende hai trinta anos. m. c.