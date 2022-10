Derruban o polémico muro erguido ao pé do Camiño da Pel de Muxía

Costa da Morte. O malestar veciñal canalizado a través das redes sociais botou abaixo un polémico muro erguido no Camiño da Pel do concello de Muxía, no marco dos traballos que se están a desenvolver para acondicionar e embelecer a contorna na que se ubica a tamén coñecida como Fonte da Pel, moi preto do Santuario da Virxe da Barca.

Ao parecer, o referido muro tiña como misión servir de anclaxe dun panel informativo que se contempla no proxecto, aínda que, segundo o alcalde, Iago Toba, no mesmo non se especifica como tiña que ser esa anclaxe e a dirección da obra optou “por esta solución”.

Toba, que non pasara polo lugar, di que se enterou da construción do muro o martes pola noite e, “ao día seguinte encóntrome con fotos nas redes sociais e, evidentemente, coas disconformidades da poboación, tamén a través de chamadas”. Asegura que a el tamén lle pareceu “unha aberración e un despropósito”, polo que despois de revisar o proxecto e “non encontrando o elemento en discordia por ningún lado”, contactou co director de obra para amosarlle a súa disconformidade. Na mañá deste xoves deu orde para retiralo o antes posible, e ás poucas horas foi derrubado. Agradece a “boa disposición da empresa e do director de obra e que o pobo participe con respecto na defensa do noso. É o que manda”. M. L.