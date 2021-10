Deseños para noiva de Inés Fernández na trinta Mostra do Encaixe

Camariñas. Inés Fernández será unha vez máis a benxamina das grandes firmas na Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, e repetirá participación coa súa colección de noiva. Presentará deseños con siluetas diferentes. As súas composicións terán un toque azulado para a que será a súa segunda participación en Camariñas.

“Para min é un auténtico privilexio poder estar por segundo ano consecutivo aquí, nun aniversario ademais, que sempre é moi especial”, comenta Inés.

Ademais, 24 noveis deseñadoras e deseñadores formarán parte do triséximo aniversario deste evento, no que concursarán para facerse coa mellor colección neste ámbito. Ester Álvaro, Nuria Aragón, Isabel María Conde, Lucía Forjanes, Anna García, Iria López, Rocío Molina, Alba Cobos, Joaquín Ruiz, Josu Santos, José Daniel Teriffe, Jaione Ventura, Sara Alonso, Flavia Cristina Alves, Beatriz Anido, Judith Martín, David Miguel Mato, Rebeca Mercado, Violeta Paramio, Uxía Rodríguez, Candela Rodríguez, Alba Fernández, Naiara Veiras e Noelia Vila son os nomes que conformarán o elenco do XXVII Concurso de Noveis Deseñadores.

En dous grupos, A e B, presentaranse as coleccións de xeito anónimo e será o xurado composto por grandes nomes da moda quen deliberará para saber a que se alzará co premio e tomará o relevo de Yolanda Román.

Venda de entradas

Para acceder ao recinto nesta XXX Mostra do Encaixe Deputación da Coruña poderase adquirir a entrada na bileteira situada no acceso aos pavillóns, nun formato que pouco variará ao do resto de edicións. Os prezos serán de 2 euros a xeral, 2 para cada desfile e 3 euros o paquete de entrada xeral e desfile. Poderanse adquirir entradas para pasarelas de días vindeiros, é dicir, o venres poderase mercar unha entrada para un desfile que se celebrará sábado ou domingo.

Será obrigatorio o uso de máscara sanitaria en todo o recinto e tamén haberá que facilitar os datos persoais para levar un rexistro covid de todas as persoas asistentes.