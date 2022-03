Desfile de moda para promocionar a Mostra do Encaixe en Oviedo

Camariñas. Despois de presentar a XXXI Mostra do Encaixe en Fitur, o Concello de Camariñas organiza agora unha pasarela de moda len Oviedo (Asturias), que terá lugar o vindeiro sábado, 26 de marzo, ás 20.00 horas na Sala de Cristal do Palacio de Congresos de Calatrava. A concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro, explica que “con esta iniciativa, que nace grazas á colaboración coa Asociación de Galicia en Asturias, da man do seu presidente Manuel Fernández Quevedo, queremos continuar promocionando a Mostra e o turismo en Camariñas fóra das nosas fronteiras”. Escolleron Oviedo “porque queremos afianzarnos como capital da moda durante a Semana Santa e Asturias é un público potencial que pode achegarse neses días”.

O desfile estará protagonizado por dúas grandes deseñadoras: a valenciana Dolores Cortés e a asturiana Ana Cabranes, habituais da Mostra do Encaixe. Ademais, completarán a pasarela 12 coleccións de gañadores e finalistas do certame de noveis deseñadores: Rocío Molina e Alba Cobos coa súa colección Enxebre (2), Rebeca Mercado con Déjame Encajar, Candela Rodríguez e Alba Otero con Carrera de Indias, Josu Santos con Tira y Afloja, Joaquín Ruíz con Suspiros flamencos, Jaione Ventura con Zeistmaschine, Uxía Rodríguez con Estímulos, Eli Conde con Victoria, Judith Martín con Matista, Iria Cameán con Un paseo sereno, Sara Alonso con Enxebre (1) e Beatriz Anido con Sea Lung. Os e as modelos correrán a cargo da axencia Rassim’s.

Ao remate do acto haberá unha actuación da recoñecida soprano asturiana Tina Gutiérrez, que cantará en galego. A ovetense ten unha ampla traxectoria sobre os escenarios, realizando innumerables concertos no Principado de Asturias, Madrid, Galicia, Sevilla, León e Valladolid.