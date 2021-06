Dimite como concelleiro o exalcalde de Vimianzo Manuel Antelo

No día de hoxe o portavoz de Adiante Vimianzo (AV) e exalcalde, Manuel Antelo, acaba de rexistrar no concello a comunicación de renuncia ao seu cargo de concelleiro. “Os cargos institucionais non teñen que ser vitalicios, e a política non é unha profesión, senón un servizo á cidadanía”, di no escrito presentado, entre outras razóns que o levaron a tomar esta decisión.

Tamén se refire á necesidade de promover a renovación de persoas para dar continuidade e novos impulsos ao proxecto político, ou a que a vida é unha sucesión de ciclos que se abren e pechan nas distintas esferas que configuran as actividades das persoas. No mesmo escrito indica a súa intención de continuar participando na política, pero dende outros ámbitos, traballando “para que o nacionalismo retorne novamente a gobernar Vimianzo”. Manifesta o seu orgullo e agradecemento aos compañeiros e compañeiras e veciñanza pola oportunidade que lle outorgaron para representalos como concelleiro e como alcalde.

Manuel Antelo entrou na Corporación de Vimianzo en 1999, e resultou elixido alcalde en dúas ocasións, en 2011 e 2015. “Traballamos honesta e honradamente a favor da veciñanza, transformando positivamente o noso concello en moitas facetas, e converténdoo nun referente en moitas cousas”, afirma.

Considera que compre relanzar o proxecto político para volver a gobernar Vimianzo con novas persoas á fronte e con ánimo de renovación política. “O meu papel está agora en apoiar esta renovación achegando a miña experiencia e coñecemento noutros ámbitos da política”, di o ex-alcalde. “A miña achega política, agora mesmo, ten máis forza dende fóra que dende dentro do concello”, engade.

Antelo quere deixar claro con esta decisión que o importante é o interese común e público, fronte ao particular. “Sempre entendín a alcaldía ao servizo dos intereses comúns e públicos, ao servizo do pobo de Vimianzo”, engade.

As compañeiras e compañeiros de Adiante Vimianzo agradecen o seu traballo e o “compromiso demostrado ao longo de todos os anos que leva Manuel Antelo na primeira liña da política municipal”. Respectan a súa decisión persoal, sabendo que “non é un paso atrás, senón un cambio de posición desde o que seguir loitando e traballando por Vimianzo e polo nacionalismo galego”, conclúen.